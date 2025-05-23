В Госдуме объяснили, почему школьнице в Екатеринбурге не разрешили пронести на ЕГЭ икону

«Я не знаком с полным списком того, что можно брать с собой на ЕГЭ, но мне кажется, что иконы в него не входят. Учителя имеют право пропускать и предметы не из списка, но при условии, что, с одной стороны, тот, кто берет этот предмет, может доказать его необходимость, а с другой — предмет не может быть использован как носитель подсказок», — допустил Вассерман, его слова передает Lenta.RU.