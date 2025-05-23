В Госдуме объяснили, почему школьнице в Екатеринбурге не разрешили пронести на ЕГЭ икону

В Екатеринбурге школьнице запретили проносить на ЕГЭ икону, так как она не входит в список разрешенных к проносу в аудиторию предметов. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
«Я не знаком с полным списком того, что можно брать с собой на ЕГЭ, но мне кажется, что иконы в него не входят. Учителя имеют право пропускать и предметы не из списка, но при условии, что, с одной стороны, тот, кто берет этот предмет, может доказать его необходимость, а с другой — предмет не может быть использован как носитель подсказок», — допустил Вассерман, его слова передает Lenta.RU.
Он не исключил, что учитель екатеринбургской школы мог заподозрить наличие в иконе тайника со шпаргалкой. Депутат заметил, что практика проносить на экзамены шпаргалки, спрятанные в самых неожиданных местах, не нова, потому подозрительность учителей естественна и вполне обоснована.
Отметим, ЧП случилось в екатеринбургской гимназии № 39. Девушку отказывались впускать в кабинет для сдачи экзамена из-за наличия иконы. За ходом проведения ЕГЭ в Свердловской области осуществляется наблюдение с применением технологий искусственного интеллекта. Для этих целей будет использовано более трех тысяч камер видеонаблюдения.