Жителям Иркутска покажут исторические монеты и банкноты

В Иркутске музей Банка России приглашает горожан на летние экскурсии. Сотрудники учреждения расскажут об истории денежного обращения и как работала банковская система в регионе. Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, на выставке можно увидеть банкноты и монеты исторических периодов, технику с помощью которой считали деньги. Также в музее восстановили рабочее место служащего Государственного банка конца 19-го века.
— Экскурсии проводятся бесплатно. Они также сопровождаются интерактивными лекциями по финансовой грамотности. Темы организаторы подбирают специально для каждой возрастной группы, — уточнили в пресс-службе администрации Иркутска.
Посетить экскурсии можно как одному, так и в компании до 20 человек. Важно записаться заранее на сайте музея Банка России.