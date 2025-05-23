Жителям Иркутска покажут исторические монеты и банкноты

В Иркутске музей Банка России приглашает горожан на летние экскурсии. Сотрудники учреждения расскажут об истории денежного обращения и как работала банковская система в регионе. Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, на выставке можно увидеть банкноты и монеты исторических периодов, технику с помощью которой считали деньги. Также в музее восстановили рабочее место служащего Государственного банка конца 19-го века.