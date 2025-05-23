Декретницы Башкирии стали массово жаловаться на притеснения

Специалисты Роструда зафиксировали рост обращений от женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Поводом для жалоб стали требования работодателей уволиться или перейти в неоплачиваемый отпуск, когда аналогичный отпуск оформляет и отец ребенка. Как отмечают эксперты, некоторые наниматели ошибочно считают, что оба родителя не могут одновременно находиться в «декрете».
В Государственной инспекции труда Башкирии разъяснили, что подобные действия работодателей незаконны. Действующее законодательство лишь ограничивает возможность получения пособия одним человеком, но не запрещает одновременное нахождение в отпуске по уходу за ребенком обоим родителям. При оформлении выплат требуется подтверждение, что второй родитель не получает пособие.
С текущего года вступили в силу изменения, позволяющие сохранять пособие до 1,5 лет даже при выходе на работу. Это привело к увеличению случаев, когда отпуск оформляют отцы, чья зарплата обычно выше, что увеличивает размер выплат (40% от заработка). При этом женщины часто остаются с ребенком, находясь в неоплачиваемом отпуске.
Представители трудовой инспекции подчеркивают, что закон не содержит ограничений на количество лиц, одновременно осуществляющих уход за ребенком. Помимо родителей, право на такой отпуск имеют бабушки, дедушки и другие родственники.
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