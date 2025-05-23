Декретницы Башкирии стали массово жаловаться на притеснения

С текущего года вступили в силу изменения, позволяющие сохранять пособие до 1,5 лет даже при выходе на работу. Это привело к увеличению случаев, когда отпуск оформляют отцы, чья зарплата обычно выше, что увеличивает размер выплат (40% от заработка). При этом женщины часто остаются с ребенком, находясь в неоплачиваемом отпуске.