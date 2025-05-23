Лукашенко сказал, что построят в Любани, как и в Островце, где есть АЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как будет развиваться Любань, где строится горно-обогатительный комплекс, пишет БелТА.
Напомним, 23 мая президент Беларуси Александр Лукашенко инспектирует горно-обогатительный комплекс под Любанью.
Во время рабочей командировки белорусский лидер обратил внимание на социально-экономическое развитие региона и районного центра. Лукашенко сказал, что в Любанском районе и самой Любани нужно строить современное жилье, социальные объекты по примеру Островца, где построена Белорусская АЭС.
Касаемо ГОК под Любанью, глава страны заметил, что объект уже построен и нужны люди. И заметил, что под эти потребности строится социальная инфраструктура.
— Для людей будем делать все. Именно под производство, — пообещал он.
И еще глава Беларуси объяснил, что «толк в стране будет», если будет соблюдаться цепочка: производство — жилье — вся социальная инфраструктура.
Также Лукашенко добавил, что в перспективе Любань должна быть сравни Островцу и Солигорску.
— Мы должны строить социальное жилье и инфраструктуру. От этого мы не отступаем, — заключил белорусский президент.
И еще ранее президент назвал Любань новой столицей белорусских шахтеров.
А накануне Александр Лукашенко посоветовал всем высаживать картошку из-за колоссального спроса.