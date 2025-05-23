Лукашенко сказал, что построят в Любани, как и в Островце, где есть АЭС

Во время рабочей командировки белорусский лидер обратил внимание на социально-экономическое развитие региона и районного центра. Лукашенко сказал, что в Любанском районе и самой Любани нужно строить современное жилье, социальные объекты по примеру Островца, где построена Белорусская АЭС.