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Лукашенко сказал, что построят в Любани, как и в Островце, где есть АЭС

Лукашенко сказал по примеру каких райцентров будут развивать Любань.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как будет развиваться Любань, где строится горно-обогатительный комплекс, пишет БелТА.

Напомним, 23 мая президент Беларуси Александр Лукашенко инспектирует горно-обогатительный комплекс под Любанью.

Во время рабочей командировки белорусский лидер обратил внимание на социально-экономическое развитие региона и районного центра. Лукашенко сказал, что в Любанском районе и самой Любани нужно строить современное жилье, социальные объекты по примеру Островца, где построена Белорусская АЭС.

Касаемо ГОК под Любанью, глава страны заметил, что объект уже построен и нужны люди. И заметил, что под эти потребности строится социальная инфраструктура.

— Для людей будем делать все. Именно под производство, — пообещал он.

И еще глава Беларуси объяснил, что «толк в стране будет», если будет соблюдаться цепочка: производство — жилье — вся социальная инфраструктура.

Также Лукашенко добавил, что в перспективе Любань должна быть сравни Островцу и Солигорску.

— Мы должны строить социальное жилье и инфраструктуру. От этого мы не отступаем, — заключил белорусский президент.

И еще ранее президент назвал Любань новой столицей белорусских шахтеров.

А накануне Александр Лукашенко посоветовал всем высаживать картошку из-за колоссального спроса.