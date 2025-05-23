Застройку левобережья в Ростове-на-Дону ограничат островным принципом

Застройку левобережья в Ростове-на-Дону ограничат по островному принципу с учетом планов по сохранению и защите природного каркаса. Об этом на конференции в РБК Юг сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития — главный архитектор Ростовской области Григорий Алексеев-Малахов.
— Вся застройка уже заложена в тех документах, которые есть. Не следует подходить к левому берегу как к площадке для застройки. Основные акценты сделаны по развитию природного каркаса и по созданию экологических природных коридоров. Застройка должна развиваться именно в тех островных, заданных границах, которые есть сейчас по Генплану. Никто не рассматривает расширение, — прокомментировал Григорий Алексеев-Малахов.
Эксперт добавил, что территории должны развиваться «совместно и синхронно», комплексно с учетом жилой, общественной застройки и природных зон. Также прозвучало пояснение относительно мастер-плана донской столицы.
— Понятия мастер-план до сих пор не закреплено на федеральном уровне, поэтому мы еще не знаем, что будет в него входить. Сейчас выполняется предварительной проработка, она включает именно пространственное развитие. Рассмотрим Ростов и прилегающие территории. Будет проведена аналитика. Эта работа станет основой для того мастер-плана, который будет сделан, — рассказал Григорий Алексеев-Малахов.
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