Застройку левобережья в Ростове-на-Дону ограничат островным принципом

— Вся застройка уже заложена в тех документах, которые есть. Не следует подходить к левому берегу как к площадке для застройки. Основные акценты сделаны по развитию природного каркаса и по созданию экологических природных коридоров. Застройка должна развиваться именно в тех островных, заданных границах, которые есть сейчас по Генплану. Никто не рассматривает расширение, — прокомментировал Григорий Алексеев-Малахов.