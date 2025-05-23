Найден способ снизить на 30% энергопотребление промышленных роботов

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Студенты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали прототип промышленного робота, потребляющего на 30% меньше энергии. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Робототехнический комплекс состоит из робота-манипулятора, системы управления, датчиков и вспомогательных механизмов. Решение предназначено для выполнения сложных задач без постоянного участия человека в промышленности, логистике, медицине и других сферах.
«Студенты ПНИПУ представили прототип робототехнического комплекса, который до 30% снижает энергопотребление. Он имеет высокую точность, гибкость в адаптации к разным устройствам и прост в управлении», — сказали в университете.
Систему можно адаптировать для различных задач — от промышленных манипуляторов до медицинских экзоскелетов.
«Внедрение комплекса позволит малым и средним предприятиям получить доступ к автоматизации, которая ранее была для них недоступна из-за высокой стоимости. Окупаемость проекта составляет от 1,5 до 3 лет в зависимости от сферы применения. Рост спроса на промышленную робототехнику, который составляет около 15% в год, и глобальный тренд на энергоэффективность делают эту разработку особенно перспективной», — считает директор бизнес-инкубатора ПНИПУ «Динамика роста» Луиза Коногорова, чьи слова приводятся в сообщении.
Разработка выполнена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».