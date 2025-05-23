Найден способ снизить на 30% энергопотребление промышленных роботов

«Внедрение комплекса позволит малым и средним предприятиям получить доступ к автоматизации, которая ранее была для них недоступна из-за высокой стоимости. Окупаемость проекта составляет от 1,5 до 3 лет в зависимости от сферы применения. Рост спроса на промышленную робототехнику, который составляет около 15% в год, и глобальный тренд на энергоэффективность делают эту разработку особенно перспективной», — считает директор бизнес-инкубатора ПНИПУ «Динамика роста» Луиза Коногорова, чьи слова приводятся в сообщении.