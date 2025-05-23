В Дубай за пять тысяч? Почему резко подешевели авиабилеты в ОАЭ и на Мальдивы

В России резко упали цены на авиабилеты. На данный момент можно улететь в Объединенные Арабские Эмираты за 5 тысяч рублей, а на Мальдивы — за 16. Отметим, что речь идет о прямых рейсах — в стоимость авиабилетов включена ручная кладь без ограничений по весу. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Дмитрия Мира, с чем связано падение цен и сколько сейчас стоит улететь по самым популярным у россиян туристическим направлениям.
По словам специалиста, в ОАЭ и на Мальдивах сейчас не сезон для отдыха, поэтому наблюдается снижение цен на авиабилеты, однако есть нюанс.
— Эти направления сейчас не популярны, поэтому цены на авиабилеты снизились. Также важно учитывать, что это цена за билет в одну сторону, а обратно стоимость авиаперелета может быть значительно выше. Происходит дисбаланс спроса. Необходимо обратить внимание этот момент при бронировании, — сказал он.
Эксперт отметил, что на сегодняшний день самые популярные направления для отдыха — это Турция и Египет. Стоимость авиабилетов в эти страны держится на максимально высоком уровне.
— Цены на перелеты по этим туристическим направления абсолютно не обоснованные. Например, стоимость билета из Москвы до Антальи в одну сторону выше, чем до Токио туда и обратно. Турция была и остается самым любимым направлением россиян после закрытия европейских курортов. В летний период цены на авиабилеты в эту страну всегда очень высокие, потому что в Египте и Эмиратах очень жарко в эти месяцы. А более дальние страны, такие как Таиланд или Куба, не пользуются большой популярностью у семей с детьми из-за длительного перелета, — объяснил собеседник «ВМ».
Как рассказал Мир, есть несколько способов сэкономить на авиабилетах:
покупать их в несезон;приобретать заранее.
— Также можно заранее покупать комбинацию авиабилетов, чтобы сэкономить средства. Например, можно купить один билет Москва — Баку — Анталья, и он будет дешевле, чем покупать Москва — Баку и отдельно Баку — Анталья. В сентябре я поеду в кругосветное путешествие и буду лететь бизнес-классом через весь мир за 550 тысяч рублей. А если купить сейчас билет в бизнес-класс до Дубая или Антальи, то он будет стоить примерно столько же, — заключил он.
Представители туристических агентств рассказали, что самыми опасными для российских туристов странами являются Египет, Турция и Таиланд. Они лидируют по количеству страховых обращений, поскольку туда ездит большой поток россиян.