В Дубай за пять тысяч? Почему резко подешевели авиабилеты в ОАЭ и на Мальдивы

— Цены на перелеты по этим туристическим направления абсолютно не обоснованные. Например, стоимость билета из Москвы до Антальи в одну сторону выше, чем до Токио туда и обратно. Турция была и остается самым любимым направлением россиян после закрытия европейских курортов. В летний период цены на авиабилеты в эту страну всегда очень высокие, потому что в Египте и Эмиратах очень жарко в эти месяцы. А более дальние страны, такие как Таиланд или Куба, не пользуются большой популярностью у семей с детьми из-за длительного перелета, — объяснил собеседник «ВМ».