«Дети были дома одни». Шестимесячная и трехлетняя девочки погибли на пожаре в Каменецком районе

В Каменецком районе во время пожара погибли две маленькие девочки. Подробности сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Трагедия произошла 23 мая в деревне Омелянец. Утром спасателям сообщили о пожаре в частном доме. Во время ликвидации возгорания спасатели нашли тела двух погибших девочек — полугодовалой и трехлетней малышек.
— Следователи работают на месте происшествия, — прокомментировали в СК.
В момент пожара дети были дома одни. Фото: СК.
Сообщается, что на данный момент рассматриваются сразу несколько версий возникновения пожара. Возможно, пожар начался из-за короткого замыкания или из-за занесенного источника огня.
— Установлено, что на момент возгорания дети находились дома одни, — указали в пресс-службе ведомства.
Также СК возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, что повлекло по неосторожности смерть (ч.3 ст. 304 Уголовного кодекса Беларуси).
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