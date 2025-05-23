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«Дети были дома одни». Шестимесячная и трехлетняя девочки погибли на пожаре в Каменецком районе

СК: две маленькие девочки погибли на пожаре под Каменцем, оставшись дома одни.

Источник: Комсомольская правда

В Каменецком районе во время пожара погибли две маленькие девочки. Подробности сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Трагедия произошла 23 мая в деревне Омелянец. Утром спасателям сообщили о пожаре в частном доме. Во время ликвидации возгорания спасатели нашли тела двух погибших девочек — полугодовалой и трехлетней малышек.

— Следователи работают на месте происшествия, — прокомментировали в СК.

В момент пожара дети были дома одни. Фото: СК.

Сообщается, что на данный момент рассматриваются сразу несколько версий возникновения пожара. Возможно, пожар начался из-за короткого замыкания или из-за занесенного источника огня.

— Установлено, что на момент возгорания дети находились дома одни, — указали в пресс-службе ведомства.

Также СК возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, что повлекло по неосторожности смерть (ч.3 ст. 304 Уголовного кодекса Беларуси).

Еще в Минске мотоциклист упал на проезжую часть, не справившись с управлением.