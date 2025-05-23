Беспилотники под запретом: что важно знать жителям Самарской области

На территории Самарской области продолжает действовать запрет на полёты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Несмотря на послабления, внесённые в 2023 году, число нарушений федеральных авиационных правил растёт. Региональные и федеральные власти предупреждают: самовольные полёты дронов и других малых воздушных судов — это не только административное, но при определённых условиях и уголовное нарушение закона.
Дополнительную тревогу вызывает и ухудшение обстановки в сфере безопасности — в России фиксируются случаи применения дронов в диверсионно-террористических целях. В связи с этим жители региона должны особенно внимательно относиться к любым БПЛА, замеченным в небе.
Важно:
Прогулочные полёты (на частных самолётах, парапланах и др.) без разрешения также запрещены — они могут быть ошибочно приняты за угрозу и подавлены.
Соблюдайте правила использования воздушного пространства — это вопрос не только закона, но и безопасности.