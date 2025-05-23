Ограничения на проезд и парковку введут в центре Нижнего Новгорода

В связи с этим вводятся временные ограничения движения и парковки транспорта.
Так, с 00:01 24 мая до 23:59 29 мая закроют проезд по улицу Академика Блохиной на участках между строением № 32 и № 32Д по улице Варварской, домами № 12 и № 14 по улице Академика Блохиной, домом № 14 по улице Академика И. Н. Блохиной и домом № 47 по улице Ковалихинской. Также будет закрыт выезд из двора дома № 47 по улице Ковалихинской на улицу Академика Блохиной.
В этот же период закроют въезд на территорию парка мастеров «Нижполиграф» (Варварская, 32) со стороны улицы Ковалихинской. Кроме того, будет действовать запрет парковки у дома № 46 по Ковалихинской на участке между строениями № 16 и № 18.
А с 07:00 до 23:59 25 мая перекроют местный проезд около дома № 29 на проспекте Гагарина.