В Иркутской области назначили нового министра имущественных отношений

Кирилл Просвирин в 2007 году окончил Иркутский государственный технический университет, а в 2010 году получил дополнительное образование в Восточно-Сибирском институте экономики и права. В министерстве работает с 2013 года, а с 2022 года занимал должность заместителя министра.