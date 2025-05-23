В Иркутской области назначили нового министра имущественных отношений

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о назначении Кирилла Просвирина исполняющим обязанности министра имущественных отношений региона с 24 мая 2025 года. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, это решение связано с досрочным прекращением полномочий прежнего министра на основании ее личного заявления.
— Министерство должно работать как четко отлаженный механизм. По ряду направлений требуется усиление. В ближайшее время ожидаю от вас конкретных предложений, — сказал Игорь Кобзев во время рабочей встречи.
Кирилл Просвирин в 2007 году окончил Иркутский государственный технический университет, а в 2010 году получил дополнительное образование в Восточно-Сибирском институте экономики и права. В министерстве работает с 2013 года, а с 2022 года занимал должность заместителя министра.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области проконтролируют попытки незаконной продажи алкоголя.