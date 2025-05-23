Бывший глава Самары Олег Сысуев выступил на рок-фестивале в Москве

Экс-мэр Самары и нынешний топ-менеджер банка Олег Сысуев удивил публику неожиданным выступлением на сцене.
Его запечатлели с гитарой в руках на ежегодном фестивале Rock-charity battle, организованном фондом «Друзья» в столице. Об этом сообщается в телеграм-канале «Бандитская Самара».
Во время концерта бывший чиновник исполнил хит группы «Жуки» — песню «Батарейка». Олег Сысуев не новичок в музыкальной среде: он участвует в проекте под названием «Пятеро против ветра» и уже выступал на фестивале в 2017 году.
Политическая карьера Сысуева началась в 1991 году, когда он стал первым демократически избранным мэром Самары после распада Советского Союза.
Ранее он занимал должность секретаря партийного комитета Куйбышевского авиаотряда. На посту мэра проработал шесть лет, вплоть до 1997-го.
атем перешёл на государственную службу, занимал различные должности в правительстве России и администрации президента.
Окончательно завершив политическую деятельность в конце 1999 года, ушёл в сферу банковского дела, став руководителем социальных проектов и развитием филиалов, а затем, в 2022 году возглавил совет директоров одного из крупнейших российских частных банков.
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