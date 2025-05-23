Власти Ростовской области объявили кредитную амнистию для муниципалитетов

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь утвердил порядок списания долгов для районов и городских округов по отдельным бюджетным кредитам. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Новая мера поддержки применяется в регионе впервые. Списание вводится по аналогии с федеральной мерой. На уровне региона муниципалитеты получили возможность списать до двух третей от суммы бюджетных кредитов, оформленных до 1 марта 2024 года.
Кредитную амнистию администрации могут получить при перечислении высвободившихся средств на погашение коммерческих долгов, ограничении дефицита бюджета на уровне 5% и сокращении объема средств по рыночным заимствованиям до 25%.
Предварительно, общая сумма региональной поддержки местным бюджетам составит 1,6 млрд рублей.
— Со следующего года поменяем наши межбюджетные отношения, изменив распределение доходов в пользу городов и районов. Считаю, надо больше денег оставлять в муниципалитете, чтобы ими эффективнее распоряжались на местном уровне. У муниципалитета должна быть высокая степень самостоятельности, в том числе финансовой, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
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