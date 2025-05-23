Власти Ростовской области объявили кредитную амнистию для муниципалитетов

— Со следующего года поменяем наши межбюджетные отношения, изменив распределение доходов в пользу городов и районов. Считаю, надо больше денег оставлять в муниципалитете, чтобы ими эффективнее распоряжались на местном уровне. У муниципалитета должна быть высокая степень самостоятельности, в том числе финансовой, — прокомментировал Юрий Слюсарь.