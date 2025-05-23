В Москве простились с хореографом Юрием Григоровичем

«Для каждого из нас, кто с ним работал, вся жизнь связана именно с ним, с его волей. Каждый артист, который находится сейчас в зале, который не смог по каким-либо причинам прийти, может сказать только одно — спасибо. Спасибо, Юрий Николаевич, за то, что вы нас заметили. Спасибо, Юрий Николаевич, за то, что вы создали такое количество ролей, которые мы много лет с таким счастьем, с таким наслаждением исполняли», — сказал Цискаридзе на церемонии.