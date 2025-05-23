Участник СВО из Иркутска лично поблагодарил губернатора за помощь бойцам

Во время личного приема граждан 23 мая губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с участником специальной военной операции Борисом с позывным «Юрист», прибывшим в регион в отпуск. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе областного правительства, боец, участвующий в СВО с ноября 2023 года, выразил признательность за всестороннюю поддержку со стороны властей.
Борис рассказал, что на решение заключить контракт его вдохновил пример собственного студента, ушедшего защищать Родину. За подписание контракта боец получил выплату в размере 200 тысяч рублей.
Напомним, в марте 2025 года по инициативе Игоря Кобзева размер региональной единовременной выплаты военнослужащим по контракту был увеличен до одного миллиона рублей. В совокупности с федеральными выплатами общая сумма поддержки теперь составляет 1,4 миллиона. На сегодня в Приангарье действует 39 различных мер помощи участникам СВО и членам их семей.
— Вручил бойцу именные часы, это уже стало традицией. Они могут быть с собой, могут храниться в семье. У меня была такая же история с моим дедом. Любил рассматривать его награды, в том числе и часы. Это важная память, — сказал Игорь Кобзев.
Отметим, Борис участвует в региональной программе «Герои Приангарья», направленной на социальную адаптацию бойцов СВО и подготовку управленческих кадров. На данный момент он успешно прошел все этапы отбора, включая написание эссе, тестирование и собеседование, и ожидает окончательных результатов конкурса.