В Томске запустили первое производство российского электролита

Директор Инжинирингового химико-технологического центра Алексей Князев рассказал, что суперконденсаторы — это химические источники тока, близкие к аккумуляторам — запасающие энергию, но обладающие свойствами очень быстро эту энергию отдавать. «Они используются для пусковых устройств стартеров в автомобилях, крупной техники, авиационной техники, локомотивах и так далее. Сразу после запуска установка выйдет в режим первых наработок электролита. За один производственный цикл она может синтезировать 6,5 килограмма продукции», — сказал он.