В Томске запустили первое производство российского электролита

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Запуск установки по получению российского органического электролита для суперконденсаторов — источников кратковременных и мощных импульсов энергии состоялся в Томске в рамках всероссийского форума U-NOVUS-2025 молодых ученых и предпринимателей. Об этом ТАСС сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
«В рамках всероссийского форума U-NOVUS-2025 молодых ученых и предпринимателей, который проходит в эти дни в Томске прошел запуск установки по получению российского органического электролита для суперконденсаторов — источников кратковременных и мощных импульсов энергии», — заявили в организации.
В ФПИ отметили, что установка разработана специалистами Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ) при Томском государственном университете — одном из пяти участников большого проекта по созданию российских суперконденсаторов на базе компании «Элеконд» в Удмуртии. «Для торжественного запуска производства на площадке томского ИХТЦ собрались участники проекта из Тамбова, Москвы, Удмуртии, Архангельска, а также заинтересованные в производстве суперконденсаторов промышленные партнеры из разных городов страны», — добавили в организации.
Директор Инжинирингового химико-технологического центра Алексей Князев рассказал, что суперконденсаторы — это химические источники тока, близкие к аккумуляторам — запасающие энергию, но обладающие свойствами очень быстро эту энергию отдавать. «Они используются для пусковых устройств стартеров в автомобилях, крупной техники, авиационной техники, локомотивах и так далее. Сразу после запуска установка выйдет в режим первых наработок электролита. За один производственный цикл она может синтезировать 6,5 килограмма продукции», — сказал он.
Как подчеркнули в ФПИ, производство российского электролита для создания отечественных суперконденсаторов расширяет возможности России в традиционной и альтернативной энергетике, электронных устройствах и транспортной энергетике, в частности при производстве мощных аккумуляторных систем. «Проект по производству электролита в Томске стал возможен благодаря поддержке ФПИ», — уточнили в организации.
Ранее сообщалось, что Инжиниринговый химико-технологический центр в 2025 году запустит на территории промышленного парка Томской области 12 химических производств для микроэлектроники. «Многие из этих разработок находятся в высокой степени технологической готовности: это конвертер озона и генератор кислорода для авиаотрасли, производство особо чистого бромистого водорода и тетракис (диметиламино) титана для микроэлектроники, бета-пропиолактон — инактиватор вируса для производства вакцин и другие», — заявили в ФПИ.