Мизулина раскритиковала запрет школьнице взять икону на ЕГЭ

«В Екатеринбурге школьнице не разрешили взять маленькую икону на сдачу ЕГЭ. Ей сказали, чтобы она оставила ее перед входом в кабинет… Я понимаю, что есть регламент. Но нужно быть человечнее к детям. Такие требования абсурдны», — написала Мизулина.