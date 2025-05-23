Мизулина раскритиковала запрет школьнице взять икону на ЕГЭ

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале назвала абсурдным запрет школьнице в Екатеринбурге взять с собой маленькую икону на сдачу ЕГЭ, подчеркнув, что, несмотря на регламент, «нужно быть человечнее к детям».
«В Екатеринбурге школьнице не разрешили взять маленькую икону на сдачу ЕГЭ. Ей сказали, чтобы она оставила ее перед входом в кабинет… Я понимаю, что есть регламент. Но нужно быть человечнее к детям. Такие требования абсурдны», — написала Мизулина.
Свыше 712 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ в 2025 году. Основной период экзаменации стартовал 23 мая и продлится до 4 июля.