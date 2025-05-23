«Очень спешила в гости». ГАИ прокомментировала скандальное видео из TikTok о пешеходе в Солигорске

Так, солигорский автоинструктор в своем аккаунте в популярной соцсети опубликовала видео, как в райцентре женщина-пешеход пересекает проезжую часть через шесть полос вне пешеходного перехода. Однако едва нарушительница достигла противоположной стороны дороги, тут же подъехала машина ГАИ, а видео на этом закончилось.