«Очень спешила в гости». ГАИ прокомментировала скандальное видео из TikTok о пешеходе в Солигорске

ГАИ прокомментировало вирусное видео в TikTok с пешеходом-нарушителем в Солигорске, сообщил телеграм-канал «ГАИ Минщины».
Так, солигорский автоинструктор в своем аккаунте в популярной соцсети опубликовала видео, как в райцентре женщина-пешеход пересекает проезжую часть через шесть полос вне пешеходного перехода. Однако едва нарушительница достигла противоположной стороны дороги, тут же подъехала машина ГАИ, а видео на этом закончилось.
В Солигорском РОВД сказали, что героем вирусного видео стала 47-летняя жительница Солигорского района. Сельчанка призналась, что спешила в гости к матери и поэтому нарушила ПДД.
— Сельчанке вынесли предупреждение, объяснив, что при повторном нарушении ей грозит штраф, — прокомментировали в ГАИ.
Также ГАИ сказала белорусам ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая.