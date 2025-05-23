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«Очень спешила в гости». ГАИ прокомментировала скандальное видео из TikTok о пешеходе в Солигорске

В Солигорске белоруска спешила к матери, а попала на видео с ГАИ в TikTok.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ прокомментировало вирусное видео в TikTok с пешеходом-нарушителем в Солигорске, сообщил телеграм-канал «ГАИ Минщины».

Так, солигорский автоинструктор в своем аккаунте в популярной соцсети опубликовала видео, как в райцентре женщина-пешеход пересекает проезжую часть через шесть полос вне пешеходного перехода. Однако едва нарушительница достигла противоположной стороны дороги, тут же подъехала машина ГАИ, а видео на этом закончилось.

В Солигорском РОВД сказали, что героем вирусного видео стала 47-летняя жительница Солигорского района. Сельчанка призналась, что спешила в гости к матери и поэтому нарушила ПДД.

— Сельчанке вынесли предупреждение, объяснив, что при повторном нарушении ей грозит штраф, — прокомментировали в ГАИ.

Также ГАИ сказала белорусам ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая.