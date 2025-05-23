В Москве пройдет фестиваль молодежных медиа ВТЕМЕ

С 11 по 13 июня в киноконцертном зале «Мосфильм» пройдет фестиваль молодежных медиа. Один из мастер-классов проведет соавтор книги «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Также в программе фестиваля — анализ работ, нетворкинг и знакомство с последними техническими новинками. Кроме этого, юных медийщиков ждет квест с тематическими заданиями в сервисе «Другое Дело», розыгрыш мерча и других призов от организаторов и партнеров площадки.