В Москве пройдет фестиваль молодежных медиа ВТЕМЕ

С 11 по 13 июня в киноконцертном зале «Мосфильм» пройдет фестиваль молодежных медиа. Один из мастер-классов проведет соавтор книги «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Также в программе фестиваля — анализ работ, нетворкинг и знакомство с последними техническими новинками. Кроме этого, юных медийщиков ждет квест с тематическими заданиями в сервисе «Другое Дело», розыгрыш мерча и других призов от организаторов и партнеров площадки.
Лидеры индустрии молодежных медиа получат заслуженные призы. Профессионалы и юные медийщики определят победителей в шести основных номинациях: развлекательное, образовательное, социальное, новостное, кино и анимация. Имена победителей объявят 13 июня.
Среди членов жюри:
- Лев Макаров, директор телеканала СТС Kids;
- Татьяна Цыварева, генеральный продюсер телеканала «Мульт»;
- Борис Мокроусов, директор департамента VK Creative;
- Кирилл Емельянов, директор по производству телеканала СОЛНЦЕ;
- Никита Ничкалюк, директор по маркетингу ВКонтакте;
- Кирилл Диденок, основатель коммуникационного агентства DIDENOK TEAM и музыкального издательства DNK Music.
Ожидается, что фестиваль молодежных медиа ВТЕМЕ, организованный совместно с ВКонтакте, впервые в онлайн- и офлайн-форматах объединит более 500 участников из 129 городов России: от Калининграда до Хабаровска, от Мурманска до Сочи.