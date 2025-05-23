Воронежская поликлиника получила пять новых автомобилей в рамках проекта

Автомобили будут использоваться для выездов медицинских специалистов на дом и доставки биоматериалов в лабораторию, что значительно повысит оперативность и доступность медицинской помощи для жителей Советского района, включая микрорайоны Шилово, Малышево, Тенистый, 1 Мая и Подклетное.