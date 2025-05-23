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Воронежская поликлиника получила пять новых автомобилей в рамках проекта

Воронежская городская поликлиника № 7 пополнилась пятью новыми полноприводными автомобилями в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена».

Источник: Министерство здравоохранения Воронежской области

Новые транспортные средства оборудованы современными удобствами, включая подогрев передних сидений, обогрев боковых зеркал, кондиционеры и комплект зимних шин.

Автомобили будут использоваться для выездов медицинских специалистов на дом и доставки биоматериалов в лабораторию, что значительно повысит оперативность и доступность медицинской помощи для жителей Советского района, включая микрорайоны Шилово, Малышево, Тенистый, 1 Мая и Подклетное.

Проект «Модернизация первичного звена» направлен на улучшение качества и доступности первичной медико-санитарной помощи путем укрепления материально-технической базы лечебных учреждений региона.