Завод в Ростовской области проверят из-за оптово-отпускных цен

Завод по производству свинины из Ростовской области проверят из-за оптово-отпускных цен на продукцию. Обоснованность стоимости хотят подтвердить специалисты Федеральной антимонопольной службы (ФАС России).
Всего под внимание ФАС попали 13 компаний из разных регионов страны. Предприятия должны отчитаться об объемах производства и реализации товаров, а также предоставить данные о себестоимости и эффективности продаж.
Антимонопольная служба также запросила информацию по случаям повышения оптово-отпускных цен на мясо курицы, индейки и свинины в апреле-мае 2025 года. Меры в отношении предприятий будут приниматься только после тщательной проверки и при наличии реальных оснований.
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