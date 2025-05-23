В Башкирии медики на выезде нашли случай туберкулеза

В рамках профилактической акции «Здоровая республика — здоровый регион» за пять месяцев медицинские работники провели более 35 тысяч консультаций. Диагностические мероприятия позволили выявить у 541 пациента повышенные показатели сахара в крови, у 1 493 человек — артериальную гипертензию, а у 1 272 обследованных — проблемы с избыточной массой тела.