В Башкирии медики на выезде нашли случай туберкулеза

В Башкирии врачи «Поезд здоровья» зафиксировали первый в этом году вероятный случай туберкулеза. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.
В рамках профилактической акции «Здоровая республика — здоровый регион» за пять месяцев медицинские работники провели более 35 тысяч консультаций. Диагностические мероприятия позволили выявить у 541 пациента повышенные показатели сахара в крови, у 1 493 человек — артериальную гипертензию, а у 1 272 обследованных — проблемы с избыточной массой тела.
В ходе осмотров у 39 жителей региона обнаружены признаки онкологии, у 99 — симптомы сахарного диабета. Все пациенты с подозрениями на серьезные заболевания получили направления для дополнительного обследования в специализированных медицинских учреждениях республики, где им уже назначена соответствующая терапия.
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