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В Омске создали реестр алиментщиков

Свыше двух тысяч омичей могут попасть в новый всероссийский открытый реестр неплательщиков алиментов.

Источник: Freepik

В пресс-службе ГУФССП по Омской области в пятницу, 23 мая 2025 года, анонсировали запуск открытого реестра должников по алиментам. Отметим, такой сервис откроется на официальном сайте службы судебных приставов после вступления в силу Федерального закона от 29 мая 2024 года № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об исполнительном производстве” с 25 мая 2025 года.

По информации компетентного органа, частью реестра должников по алиментам могут стать свыше 1 500 жителей региона, ставших фигурантами административных дел по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», а также около 600 омичей, объявленных в розыск, и свыше 150 осужденных по уголовной статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

В службе судебных приставов обращают внимание, что данные о неплательщиках исключаются из реестра только в случае полного погашения задолженности, «авансовых» мер не предусмотрено.