В Омске создали реестр алиментщиков

По информации компетентного органа, частью реестра должников по алиментам могут стать свыше 1 500 жителей региона, ставших фигурантами административных дел по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», а также около 600 омичей, объявленных в розыск, и свыше 150 осужденных по уголовной статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».