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Последний звонок-2025 в Самаре 24 мая: без алкоголя и с усиленной охраной

Более двенадцати тысяч выпускников школ Самарской области отметят свой последний школьный звонок 24 мая 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

Чтобы обеспечить безопасность и предотвратить возможные инциденты, региональные власти ввели строгие правила поведения и специальные меры предосторожности.

Важнейшей профилактической мерой станет введение запрета на продажу алкогольной продукции на территории всей области с восьми утра до одиннадцати вечера 24 мая.

Запрет распространяется исключительно на магазины розничной торговли, рестораны и кафе смогут продавать напитки в штатном режиме.

Городские власти акцентируют особое внимание на обеспечении охраны правопорядка вокруг образовательных учреждений и школьных дворов.

Предусмотрены усиление пропускного режима, патрулирование улиц и присутствие сотрудников полиции для поддержания спокойствия и предотвращения возможных нарушений закона.

Проведение традиционных праздничных мероприятий организовано повсеместно — в каждом из тридцати семи районов региона состоятся торжественные линейные церемонии, включающие поднятие государственного флага и исполнение гимна России.

Выпускников лично поздравят почётные гости: ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие специальной операции, герои трудовых достижений и известные общественные деятели.