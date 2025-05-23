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Бывший руководитель краевого управления автодорог не смог отменить приговор

Пермский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу осужденного за взятки экс-главы управления автодорог и транспорта Пермского края Андрея Уголькова. Первым на это обратил внимание портал Properm.

Источник: Коммерсантъ

Апелляционную жалобу господина Уголькова на приговор суда первой инстанции рассмотрела сегодня судья Пермского краевого суда Елена Бендовская.

Пермский районный суд вынес приговор в отношении Андрея Уголькова 12 марта 2025 года. Следствие и суд установили, что господин Угольков получил взятку в сумме 15,8 млн руб. от директора ООО «СПК-Групп» Павла Ковыева за подписание актов выполненных работ. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере пятикратной суммы взятки.

Андрей Угольков посчитал приговор необоснованно суровым и настаивает на его отмене.