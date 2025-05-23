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Ростовские школьники начали сдавать ЕГЭ

Ростовская область, 23 мая 2025. DON24.RU. Сегодня одиннадцатиклассники Ростова приступили к сдаче первых Единых государственных экзаменов. Испытания проходят по трем предметам: истории, литературе и химии. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Источник: Don24.ru

«Мы в вас верим и желаем удачи. Пусть ваши знания и старания принесут отличные результаты! Вы справитесь!» — написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Основной период ЕГЭ в этом году продлится до 4 июля. К испытаниям присоединятся не только выпускники школ, но и студенты среднего профессионального образования (СПО), а также выпускники прошлых лет.

Ранее в Ростове озвучили статистику по популярности предметов ЕГЭ-2025. Лидером стала профильная математика, которую выбрали 2699 учащихся. Второе место заняло обществознание (2458 человек), третье — информатика (1287 выпускников). Замыкает список биология с 1141 участником.