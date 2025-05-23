В Москве прошла ежегодная конференция медицинских генетиков

Научное исследование генетических мутаций у больных с впервые выявленным злокачественным новообразованием проводится в Москве с 2021 года. В него также включены родственники пациентов, у которых по результатам онкогенетического исследования обнаружен так называемый наследственный опухолевый синдром, то есть вероятность возникновения онкологического заболевания.