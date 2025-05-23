Детям участников боевых действий в РФ дали право бесплатного обучения в вузах

Документ был инициирован группой депутатов Госдумы от «Справедливой России — За правду» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым. Поправками дополняется закон «Об образовании в РФ». Согласно закону, право на прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджета в рамках отдельной квоты будут иметь дети лиц, принимавших в соответствии с решениями органов власти участие в боевых действиях на территории РФ. То же самое относится и к приему за счет бюджета на подготовительные отделения федеральных государственных вузов.