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Детям участников боевых действий в РФ дали право бесплатного обучения в вузах

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении квоты на бесплатное обучение в вузах для детей участников боевых действий, происходивших на территории РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Документ был инициирован группой депутатов Госдумы от «Справедливой России — За правду» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым. Поправками дополняется закон «Об образовании в РФ». Согласно закону, право на прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджета в рамках отдельной квоты будут иметь дети лиц, принимавших в соответствии с решениями органов власти участие в боевых действиях на территории РФ. То же самое относится и к приему за счет бюджета на подготовительные отделения федеральных государственных вузов.

По действующему законодательству ранее такое право имели только дети военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел, сотрудников уголовно-исполнительной системы РФ, направленных в другие государства и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей.