Пятнадцатилетний мопедист пострадал в ДТП в Омске

23 мая, около 16 часов, в Центральном округе Омска подросток пострадал в аварии. 15-летний юноша ехал на мопеде и не справился с управлением. Деталями ДТП поделились в полиции региона.
«Прибывшими на место происшествия сотрудниками УМВД предварительно установлено, что в районе пересечения улиц Сыропятская и Восьмой Восточная водитель мопеда, юноша 2009 года рождения, допустил его опрокидывание», — говорится в сообщении.
В результате аварии подростку потребовалась помощь медиков. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку для установления всех обстоятельств происшествия.
Ранее «КП Омск» рассказала, что местный Следком возбудил уголовное дело из-за исчезновения молодой сельчанки.