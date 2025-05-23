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Пятнадцатилетний мопедист пострадал в ДТП в Омске

Транспорт опрокинулся вместе с водителем.

Источник: Комсомольская правда

23 мая, около 16 часов, в Центральном округе Омска подросток пострадал в аварии. 15-летний юноша ехал на мопеде и не справился с управлением. Деталями ДТП поделились в полиции региона.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками УМВД предварительно установлено, что в районе пересечения улиц Сыропятская и Восьмой Восточная водитель мопеда, юноша 2009 года рождения, допустил его опрокидывание», — говорится в сообщении.

В результате аварии подростку потребовалась помощь медиков. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку для установления всех обстоятельств происшествия.

Ранее «КП Омск» рассказала, что местный Следком возбудил уголовное дело из-за исчезновения молодой сельчанки.