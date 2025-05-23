Милиция изъяла у белоруса 162 литра водки, купленной в Бресте у знакомого

Правоохранители изъяли у жителя Ивацевичей почти 180 литров алкоголя, рассказал телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Так, милиционеры задержали 40-летнего белоруса, перевозившего в своей машине около 180 литров алкоголя. В «БМВ» у мужчины было обнаружено и изъято 162 литра водки в тетрапаках объемом по три литра без акцизных марок и сопроводительных документов, а также 15 литров спирта в пластиковых канистрах по пять литров.
Мужчина сказал, что купил алкоголь будто бы для себя в Бресте у знакомого. На нарушителя составили административные протоколы из-за перемещения по территории Беларуси фальсифицированных алкогольных напитков (ч.1 ст. 13.20 и ч.3 ст. 13.21 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). Ему грозят штрафы до 200 базовых величин (до 8400 белорусских рублей) с конфискацией фальсификата.
Тем временем ГАИ прокомментировала скандальное видео из TikTok о пешеходе в Солигорске: «Очень спешила в гости».