Милиция изъяла у белоруса 162 литра водки, купленной в Бресте у знакомого

Так, милиционеры задержали 40-летнего белоруса, перевозившего в своей машине около 180 литров алкоголя. В «БМВ» у мужчины было обнаружено и изъято 162 литра водки в тетрапаках объемом по три литра без акцизных марок и сопроводительных документов, а также 15 литров спирта в пластиковых канистрах по пять литров.