Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Милиция изъяла у белоруса 162 литра водки, купленной в Бресте у знакомого

В Бресте мужчина купил у знакомого водку, а ее изъяла милиция.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители изъяли у жителя Ивацевичей почти 180 литров алкоголя, рассказал телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.

Так, милиционеры задержали 40-летнего белоруса, перевозившего в своей машине около 180 литров алкоголя. В «БМВ» у мужчины было обнаружено и изъято 162 литра водки в тетрапаках объемом по три литра без акцизных марок и сопроводительных документов, а также 15 литров спирта в пластиковых канистрах по пять литров.

Мужчина сказал, что купил алкоголь будто бы для себя в Бресте у знакомого. На нарушителя составили административные протоколы из-за перемещения по территории Беларуси фальсифицированных алкогольных напитков (ч.1 ст. 13.20 и ч.3 ст. 13.21 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). Ему грозят штрафы до 200 базовых величин (до 8400 белорусских рублей) с конфискацией фальсификата.

Тем временем ГАИ прокомментировала скандальное видео из TikTok о пешеходе в Солигорске: «Очень спешила в гости».