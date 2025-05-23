Ушел из жизни декан филиала Волгоградского медуниверситета Борис Житарь

Волгоградский медицинский университет в пятницу, 23 мая, сообщил трагическую новость о смерти своего сотрудника, декана филиала ВолгГМУ в Пятигорске. Борис Житарь ушел из жизни в в 58 лет. Коллеги вспоминают мужчину как светлого человека, который много лет своей жизни посвятил развитию фармацевтического образования в нашей стране.
Борис Житарь стремился улучшить образовательные процессы, внедрял в обучение студентов современные технологии, работал над повышением престижа профессии фармацевта. Да и просто благодаря личным качествам вселял уверенность в своих молодых учеников. Был принципиальным и объективным. Свои соболезнования семье декана выразил ректор ВолГМУ Владимир Шкарин и коллеги ученого.