Ушел из жизни декан филиала Волгоградского медуниверситета Борис Житарь

Волгоградский медицинский университет в пятницу, 23 мая, сообщил трагическую новость о смерти своего сотрудника, декана филиала ВолгГМУ в Пятигорске. Борис Житарь ушел из жизни в в 58 лет. Коллеги вспоминают мужчину как светлого человека, который много лет своей жизни посвятил развитию фармацевтического образования в нашей стране.