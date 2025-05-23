Известный врач назвал поиск клещей на собаке с помощью смартфона «баловством»

Хотя многие утверждают, что членистоногие, и клещи в том числе, обладают способностью флуоресцировать под ультрафиолетовым светом, Шеляков подчеркивает, что этот метод можно рассматривать лишь как вспомогательный, а не основной инструмент в борьбе с паразитами. Да, некоторые членистоногие действительно светятся при воздействии поляризованного ультрафиолетового излучения, но опираться исключительно на это — все равно что искать иголку в стоге сена, особенно учитывая специфику поиска.