Использование смартфона для поиска клещей на собаке — это, мягко говоря, несерьезный подход, считает Михаил Шеляков, ветеринарный врач высшей категории, в интервью NEWS.ru.
Хотя многие утверждают, что членистоногие, и клещи в том числе, обладают способностью флуоресцировать под ультрафиолетовым светом, Шеляков подчеркивает, что этот метод можно рассматривать лишь как вспомогательный, а не основной инструмент в борьбе с паразитами. Да, некоторые членистоногие действительно светятся при воздействии поляризованного ультрафиолетового излучения, но опираться исключительно на это — все равно что искать иголку в стоге сена, особенно учитывая специфику поиска.
Представьте себе: темная, густая, кудрявая шерсть собаки — настоящий лабиринт для маленького клеща. Пока клещ не присосался и не напился крови, его размеры крайне малы, и даже с помощью мощной подсветки смартфона обнаружить его может быть чрезвычайно сложно. Увеличение, которое может обеспечить даже самый современный смартфон, не всегда способно компенсировать затруднения, связанные с окрасом шерсти и малыми размерами паразита.
Поэтому полагаться на этот метод — неэффективно и может привести к потере драгоценного времени, в течение которого клещ может уже прикрепиться к коже и начать питаться кровью.
Это подтверждается мнением другого ветеринарного специалиста, Александры Григорьевой, которая рекомендовала комплексный подход к защите питомцев от клещей, сочетающий различные препараты и вакцинацию. Она обратила внимание на изменение сезонности клещевого пироплазмоза — заболевания, которое раньше считалось характерным только для определенного времени года, а теперь угрожает собакам круглогодично. При этом Григорьева подчеркнула отсутствие на рынке препаратов, обеспечивающих стопроцентную защиту от клещей.
Это означает, что даже самые эффективные средства не гарантируют полную безопасность животного. Поэтому профилактика должна быть многоуровневой и включать регулярный осмотр питомца, использование репеллентов, а также своевременную вакцинацию. Зависимость от одного лишь метода, такого как использование ультрафиолета через экран телефона, является чрезмерно рискованной и может иметь серьезные последствия для здоровья собаки.
В заключение, оптимальная стратегия предполагает комплексный подход, включающий регулярные осмотры, применение эффективных препаратов, вакцинацию и внимательное наблюдение за состоянием питомца. Любой метод, не гарантирующий абсолютную защиту, следует рассматривать как дополнительную меру, а не основной способ борьбы с клещами.