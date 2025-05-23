Жители Талдыкоргана ощутили землетрясение

Отметим, что в Талдыкоргане проходит суд по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата. Из-за землетрясения заседание прервали. До этого там выступал известный по делу Куандыка Бишимбаева судмедэксперт Тахир Халимназаров.