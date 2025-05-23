Жители Талдыкоргана ощутили землетрясение

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, землетрясение зарегистрировано в 16:01 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНиИ».
Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана, в 12 км к северу от Талдыкоргана. Сведения об ощутимости уточняются.
В ведомстве также сообщили, что сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
Отметим, что в Талдыкоргане проходит суд по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата. Из-за землетрясения заседание прервали. До этого там выступал известный по делу Куандыка Бишимбаева судмедэксперт Тахир Халимназаров.