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Жители Талдыкоргана ощутили землетрясение

В Талдыкоргане сегодня, 23 мая 2025 года, произошло землетрясение. Подземные толчки ощутили местные жители и гости города, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, землетрясение зарегистрировано в 16:01 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНиИ».

Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана, в 12 км к северу от Талдыкоргана. Сведения об ощутимости уточняются.

Пресс-служба МЧС РК

В ведомстве также сообщили, что сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Отметим, что в Талдыкоргане проходит суд по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата. Из-за землетрясения заседание прервали. До этого там выступал известный по делу Куандыка Бишимбаева судмедэксперт Тахир Халимназаров.