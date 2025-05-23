В Госдуме предложили восстанавливать пароль от Госуслуг только через МФЦ

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский предложил при потере пароля от Госуслуг восстанавливать его только через очную явку в МФЦ.
«Потерял пароль — иди в МФЦ или банк… Пароль от госуслуг ценнее, чем ключ от квартиры», — сказал он на Международном форуме по практической киберпреступности Positive hack days.
Также депутат добавил, что до сих пор нет ограничения на использование физлицами виртуальных телефонных станций.
«Это прямой путь для дропперов… Я бы запретил физлицам пользоваться этим сервисом… давайте жёстко ограничивать пятью, и чтобы они тоже были видны на сайте Госуслуги», — добавил парламентарий.