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135-метровый контейнеровоз сел на мель в нескольких метрах от дома норвежца

Утро Йохана Хелберга началось не с кофе.

Источник: The Guardian / Джоан Филдер

Дом норвежца Йохана Хелберга, в котором он живет последние четверть века, стоит прямо на берегу Тронхеймского фьорда, в окрестностях города Тронхейм. Рано утром в четверг, 22 мая, Хелберг проснулся от того, что сосед позвонил ему в дверь. Йохан выглянул из окна и увидел в своем саду, прямо перед домом, нос огромного корабля.

Оказалось, что 135-метровый контейнеровоз NCL Salten, направлявшийся в порт Оркангер, расположенный в западной части фьорда, около пяти часов утра врезался в берег напротив дома Хелберга и сел на мель. Удивленный сосед Йохана наблюдал, как судно на скорости около 16 узлов — примерно 30 километров в час — двигалось под прямым углом к берегу и, достигнув его, направилось прямиком в сад Хелберга, едва не задев его дом.

«Я подошел к окну и был весьма удивлен, увидев большой корабль, — рассказал Хелберг The Guardian. — Мне пришлось нагнуться, чтобы увидеть его верхушку. Это было совершенно нереально».

«Обычно суда, зайдя во фьорд, поворачивают налево или направо. Но это судно пошло прямо», — добавил он.

На борту NCL Salten, зарегистрированного на Кипре, находилось 16 членов экипажа, среди которых были норвежцы, литовцы, украинцы и россияне. Сообщений о травмах или разливах нефти не поступало.

Полиция сейчас расследует инцидент, уже опросила экипаж и работает над несколькими версиями произошедшего, включая техническую неисправность и человеческую ошибку. Один из членов экипажа получил статус подозреваемого по делу. Судоходная компания North Sea Container Line заявила, что это обычная полицейская процедура и оснований полагать, что это было сделано намеренно, нет.

Контейнеровоз пока остается в саду Хелберга, потому что первая попытка снять его с мели оказалась безуспешной. Попытку планируют повторить во время прилива.