135-метровый контейнеровоз сел на мель в нескольких метрах от дома норвежца

Оказалось, что 135-метровый контейнеровоз NCL Salten, направлявшийся в порт Оркангер, расположенный в западной части фьорда, около пяти часов утра врезался в берег напротив дома Хелберга и сел на мель. Удивленный сосед Йохана наблюдал, как судно на скорости около 16 узлов — примерно 30 километров в час — двигалось под прямым углом к берегу и, достигнув его, направилось прямиком в сад Хелберга, едва не задев его дом.