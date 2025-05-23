Медведев: совет по науке при президенте РФ соберется на заседание 26 мая

Государственная премия РФ — наследница Госпремии РСФСР — вручается с 1992 года, это высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Лауреатам полагается 10 млн рублей денежного вознаграждения, а также диплом и почетный знак. Каждой премии может быть удостоен как один соискатель, так и коллектив не более чем из трех человек — в этом случае денежное вознаграждение делится поровну между лауреатами. Госпремии ежегодно вручаются президентом РФ в торжественной обстановке в День России — 12 июня.