Медведев: совет по науке при президенте РФ соберется на заседание 26 мая

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Совет по науке и образованию при президенте РФ в понедельник соберется на заседание, на котором определит троих основных претендентов на Госпремию в области науки и технологий. Сейчас на соискание премии выдвинуто 13 работ, заявил зампред совета Дмитрий Медведев.
«Обсудим работы, которые претендуют на получение этой награды за 2024 год, — предложил он участникам совещания президиума совета. — Сейчас по итогам экспертизы на обсуждение президиума вынесено 13 работ. Нужно выбрать, как это обычно и бывает, три приоритетные».
«Уже в понедельник будет проходить заседание совета, на котором определим лауреатов для того, чтобы внести их президенту», — анонсировал Медведев.
Кроме того, на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию рассмотрели доклад, посвященный основным направлениям, мерам и инструментам государственной политики в области научно-технологического развития. Документ дает комплексную оценку эффективности мер, которые принимает государство для обеспечения научно-технологического суверенитета и технологического лидерства России.
По словам Медведева, рассматриваемый на заседании доклад отражает роль науки, технологического сектора, в качестве ключевых драйверов развития страны.
«Государство сейчас сконцентрировано на обеспечении научно-технологического суверенитета и на достижении технологического лидерства. Это крайне непросто и в условиях санкций, и вообще потому, что это непросто, поскольку рвутся кооперационные связи в ряде случаев. В общем, проблем много, именно поэтому такой документ нужен», — сказал он.
Совет и премии.
Председателем Совета по науке и образованию по должности является сам президент РФ — Владимир Путин.
Государственная премия РФ — наследница Госпремии РСФСР — вручается с 1992 года, это высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Лауреатам полагается 10 млн рублей денежного вознаграждения, а также диплом и почетный знак. Каждой премии может быть удостоен как один соискатель, так и коллектив не более чем из трех человек — в этом случае денежное вознаграждение делится поровну между лауреатами. Госпремии ежегодно вручаются президентом РФ в торжественной обстановке в День России — 12 июня.