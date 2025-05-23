В США полицейские устроили погоню за кенгуру-рецидивистом

В США полицейские устроили погоню за большим рыжим кенгуру по кличке Ирвин. Домашний питомец второй раз за год устроил побег, вторгся на территорию чужой собственности и теперь считается рецидивистом, пишет People. В Колорадо разрешено домашнее содержание больших рыжих кенгуру.
В октябре 2024 года Ирвин попал на первые страницы местных газет после того, как сбежал из дома в Дуранго. Кенгуру скрывался от погони полицейских по извилистому маршруту, проходившему по району.
Вероятно, Ирвину так и не удалось перебороть страсть к побегу — в мае его вновь заметили скачущим по городу. Кенгуру увидели на заднем дворе одного из домов. Правоохранители загнали рецидивиста в угол, до полицейской машины задержанный прошел, не оказывая сопротивления. Местные полицейские признались: они не ожидали, что погоня за кенгуру станет их должностной обязанностью.