В США полицейские устроили погоню за кенгуру-рецидивистом

Вероятно, Ирвину так и не удалось перебороть страсть к побегу — в мае его вновь заметили скачущим по городу. Кенгуру увидели на заднем дворе одного из домов. Правоохранители загнали рецидивиста в угол, до полицейской машины задержанный прошел, не оказывая сопротивления. Местные полицейские признались: они не ожидали, что погоня за кенгуру станет их должностной обязанностью.