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В США полицейские устроили погоню за кенгуру-рецидивистом

Задержанного «преступника» зовут Ирвин.

Источник: Freepik

В США полицейские устроили погоню за большим рыжим кенгуру по кличке Ирвин. Домашний питомец второй раз за год устроил побег, вторгся на территорию чужой собственности и теперь считается рецидивистом, пишет People. В Колорадо разрешено домашнее содержание больших рыжих кенгуру.

В октябре 2024 года Ирвин попал на первые страницы местных газет после того, как сбежал из дома в Дуранго. Кенгуру скрывался от погони полицейских по извилистому маршруту, проходившему по району.

Вероятно, Ирвину так и не удалось перебороть страсть к побегу — в мае его вновь заметили скачущим по городу. Кенгуру увидели на заднем дворе одного из домов. Правоохранители загнали рецидивиста в угол, до полицейской машины задержанный прошел, не оказывая сопротивления. Местные полицейские признались: они не ожидали, что погоня за кенгуру станет их должностной обязанностью.