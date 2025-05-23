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В США выпустили первое пиво полностью из киноа

Американский стартап Meli представил первое пиво, сваренное исключительно из киноа. Новый напиток полностью лишен глютена, сахара и ячменя. Об этом сообщает Food & Wine.

Источник: Freepik

Идея возникла в 2019 году, когда основательница стартапа Самара Остер во время поездки в Перу попробовала пиво с добавлением киноа. Вернувшись в Бостон, выпускница Гарварда начала разрабатывать собственный рецепт вместе с командой ученых. Технологический процесс пришлось полностью переосмыслить — традиционные пивоваренные установки не были рассчитаны на зерно такого типа.

Разработка заняла более трех лет и потребовала свыше 100 рецептур. Киноа оказалась непредсказуемым ингредиентом: разные сорта, выращенные в разных регионах, давали разный результат. В итоге была выработана стабильная технология, позволяющая масштабировать производство без потери вкуса.

Пиво Meli содержит 4,4% алкоголя, органическую киноа, легкую сладость и 7% суточной нормы калия.

«Я хотела создать напиток, который дает ощущение баланса и чистоты, — говорит Остер. Без глютена, без сахара, без добавок. Просто чистые ингредиенты и вкус, за который не нужно расплачиваться самочувствием на следующий день».

Интерес к функциональному пиву растет и в научной среде. Как сообщал The Drinks Business в ноябре 2024 года, исследование, опубликованное в журнале MDPI, подтвердило: добавление пробиотических культур не влияет на органолептический профиль пива, но может оказывать благоприятное воздействие на здоровье, включая поддержку микрофлоры и иммунитета.

Ученые считают, что при правильной ферментации возможно создание новой категории — пробиотического пива с уникальными вкусами. Такой напиток, помимо вкусового разнообразия, может стать функциональным продуктом с потенциальной пользой для организма.