В США выпустили первое пиво полностью из киноа

Идея возникла в 2019 году, когда основательница стартапа Самара Остер во время поездки в Перу попробовала пиво с добавлением киноа. Вернувшись в Бостон, выпускница Гарварда начала разрабатывать собственный рецепт вместе с командой ученых. Технологический процесс пришлось полностью переосмыслить — традиционные пивоваренные установки не были рассчитаны на зерно такого типа.