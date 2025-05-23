В США выпустили первое пиво полностью из киноа

Идея возникла в 2019 году, когда основательница стартапа Самара Остер во время поездки в Перу попробовала пиво с добавлением киноа. Вернувшись в Бостон, выпускница Гарварда начала разрабатывать собственный рецепт вместе с командой ученых. Технологический процесс пришлось полностью переосмыслить — традиционные пивоваренные установки не были рассчитаны на зерно такого типа.
Разработка заняла более трех лет и потребовала свыше 100 рецептур. Киноа оказалась непредсказуемым ингредиентом: разные сорта, выращенные в разных регионах, давали разный результат. В итоге была выработана стабильная технология, позволяющая масштабировать производство без потери вкуса.
Пиво Meli содержит 4,4% алкоголя, органическую киноа, легкую сладость и 7% суточной нормы калия.
Интерес к функциональному пиву растет и в научной среде. Как сообщал The Drinks Business в ноябре 2024 года, исследование, опубликованное в журнале MDPI, подтвердило: добавление пробиотических культур не влияет на органолептический профиль пива, но может оказывать благоприятное воздействие на здоровье, включая поддержку микрофлоры и иммунитета.
Ученые считают, что при правильной ферментации возможно создание новой категории — пробиотического пива с уникальными вкусами. Такой напиток, помимо вкусового разнообразия, может стать функциональным продуктом с потенциальной пользой для организма.