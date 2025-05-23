Названы районы Нижегородской области, где чаще всего нападают клещи

По данным ведомства, в 21% случаев укусы происходили на садовых участках, в 20% — в населённых пунктах, на придомовых территориях в 19% и в лесу в 15%. Также клещи нападали на людей на кладбищах (5%) и, в единичных случаях, в парках, санаториях и других местах. Экстренную профилактику с применением противоклещевого иммуноглобулина прошли 490 человек, в том числе 474 ребенка. В лабораториях региона исследовано 2653 клеща, из них 2475 были сняты с людей. В 448 случаях подтверждена зараженность — это 16,8% от всех исследованных особей. Выявлено 8 клещей, инфицированных вирусом клещевого энцефалита. Эти случаи зафиксированы в Шахунском, Краснобаковском, Богородском и Уренском округах.