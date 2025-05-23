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В Перми в пятый раз пройдет экофестиваль «Природа города»

Экологический фестиваль будет проходить 6−7 июня на эспланаде.

Экологический фестиваль будет проходить 6−7 июня на эспланаде. Его цель — объединить пермяков для защиты окружающей среды. На площадке фестиваля горожане смогут совместить отдых и экопросвещение.

В качестве полезного семейного отдыха будут подготовлены интерактивы, посвященные флоре и фауне Прикамья, квесты, экскурсии по долинам рек и многое другое. Все желающие смогут освоить поделки из вторсырья и природных материалов.

В рамках фестиваля состоится акция «Экодоброволец», на которую уже идет регистрация. Волонтерам предложат поработать на субботниках, озеленении, помочь приютам для животных.