В строительство новой базы отдыха в Башкирии вложат 55 млн рублей

Компания «Альтаир» инвестирует 55 миллионов рублей в создание новой базы отдыха на территории Миякинского района Башкирии. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, проект включен в список приоритетных и будет реализован с государственной поддержкой. С инвестором подписано специальное соглашение, гарантирующее защиту вложенных средств.
На территории комплекса разместятся комфортабельные гостевые домики, бюджетный хостел, уютное кафе и банный комплекс с современным оборудованием. Для активного отдыха гостей предусмотрены пункты проката — как зимнего спортивного снаряжения, так и водного транспорта в теплое время года.
Посетителям предложат катание на тюбингах по специально оборудованной трассе, а также благоустроенную пляжную зону с удобным пирсом. Согласно планам инвестора, первые туристы смогут оценить новый комплекс уже в 2027 году.
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