Авиапожарных из Омска отравили бороться с огнем в полыхающее Забайкалье

Напомним, пожары в Забайкалье бушуют уже несколько недель подряд, ситуация сложная. Площадь территории, охваченной пламенем, по сообщения местных СМИ, уже больше 730 тысяч гектаров. Своими силами побороть огонь забайкальцам не удается. Местные власти обратились за помощью в соседние регионы. Омская область сразу откликнулась. Бороться со стихией теперь будут помогать омские работники десантной пожарной службы.