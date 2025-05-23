Авиапожарных из Омска отравили бороться с огнем в полыхающее Забайкалье

Омские авиапожарные по поручению главы региона Виталия Хоценко отправились в Забайкальский край для тушения природных пожаров. Там сейчас сложная ситуация, огонь в лесах бушует уже несколько недель. Площадь возгорания, по сообщениям местных СМИ, уже превышает 730 тысяч гектаров. Своими силами забайкальцам побороть пламя не удается.
Омские бойцы авиаотделения лесхоза уже прибыли в Забайкальский край, по информации пресс-службы областного правительства, они уже приступили к работе. Их направили на тушение природных пожаров в труднодоступной местности. Очаги находятся среди гор и в тайге.
По словам специалистов, погодные условия в горно-таежной местности очень сложные. Тем не менее омская бригада уже сегодня должна добраться до возгорания и приступить к тушению.
Напомним, пожары в Забайкалье бушуют уже несколько недель подряд, ситуация сложная. Площадь территории, охваченной пламенем, по сообщения местных СМИ, уже больше 730 тысяч гектаров. Своими силами побороть огонь забайкальцам не удается. Местные власти обратились за помощью в соседние регионы. Омская область сразу откликнулась. Бороться со стихией теперь будут помогать омские работники десантной пожарной службы.