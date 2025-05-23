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Рособрнадзор пока не получал жалобы на запрет проносить икону на ЕГЭ

Рособрнадзор не получал жалобы от девочки, которой запретили взять икону на ЕГЭ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Рособрнадзор пока не получал жалобы от школьницы из Екатеринбурга, которой, по данным СМИ, запретили взять икону в пункт сдачи Единого государственного экзамена, сообщил РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что школьницу из Екатеринбурга не пустили в кабинет на сдачу ЕГЭ с иконой, девушку попросили оставить все личные вещи на входе.

«Мы специально создали платформу обратной связи, в средствах массовой информации может быть многое, проверим, обращалась ли к нам с жалобой девочка о запрете проноса иконы, посмотрим, что говорит государственная экзаменационная комиссия субъекта и что происходило на самом деле в пункте проведения экзамена. Факта обращения с конкретной жалобой до сих пор не было. Мы прочитали из средств массовой информации, будем наблюдать», — сказал глава ведомства.

Музаев добавил, что Рособрнадзор будет исследовать данный факт. «В порядке проведения не прописаны у нас в том числе духовные вещи. Но как нет запрета конкретного, так и нет рекомендаций, что ребята могут проносить такие вещи», — заключил он.

Свыше 712 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ в 2025 году. Основной период экзаменации стартует 23 мая и продлится до 4 июля.