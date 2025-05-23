Рособрнадзор пока не получал жалобы на запрет проносить икону на ЕГЭ

«Мы специально создали платформу обратной связи, в средствах массовой информации может быть многое, проверим, обращалась ли к нам с жалобой девочка о запрете проноса иконы, посмотрим, что говорит государственная экзаменационная комиссия субъекта и что происходило на самом деле в пункте проведения экзамена. Факта обращения с конкретной жалобой до сих пор не было. Мы прочитали из средств массовой информации, будем наблюдать», — сказал глава ведомства.