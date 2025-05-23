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Адвокат сказал, можно ли в поезде пассажиру с верхней полки сидеть на нижней

Белорусский адвокат разъяснил условия сидения на нижней полке пассажиру с билетом на верхнюю.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, могут ли пассажиры верхних полок в поезде сидеть на нижних. Подробнее рассказали в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.

По словам адвоката юридической консультации Железнодорожного района Гомеля Евгения Курнасенко, пассажир с билетом на нижнюю полку имеет преимущество для использования нижнего места, чтобы размещать ручную кладь. А вот спальными местами пассажиры вправе пользоваться в ночное время, с 21.00 до 07.00 часов.

В другое время лежать на нижней полке можно лишь с согласия других пассажиров.

Таким образом, 07.00 утра до 21.00 вечера пассажиры нижних полок не должны запрещать пассажирам верхних полок сидеть на нижней полке.

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