Адвокат сказал, можно ли в поезде пассажиру с верхней полки сидеть на нижней

Стало известно, могут ли пассажиры верхних полок в поезде сидеть на нижних. Подробнее рассказали в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.
По словам адвоката юридической консультации Железнодорожного района Гомеля Евгения Курнасенко, пассажир с билетом на нижнюю полку имеет преимущество для использования нижнего места, чтобы размещать ручную кладь. А вот спальными местами пассажиры вправе пользоваться в ночное время, с 21.00 до 07.00 часов.
В другое время лежать на нижней полке можно лишь с согласия других пассажиров.
Таким образом, 07.00 утра до 21.00 вечера пассажиры нижних полок не должны запрещать пассажирам верхних полок сидеть на нижней полке.
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