Адвокат сказал, можно ли в поезде пассажиру с верхней полки сидеть на нижней

По словам адвоката юридической консультации Железнодорожного района Гомеля Евгения Курнасенко, пассажир с билетом на нижнюю полку имеет преимущество для использования нижнего места, чтобы размещать ручную кладь. А вот спальными местами пассажиры вправе пользоваться в ночное время, с 21.00 до 07.00 часов.