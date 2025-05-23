С 1 июня из Калининграда запустят дополнительные «Ласточки» к побережью

Маршрут Калининград — Зеленоградск.
Рабочие дни.
— Отправления с Южного вокзала в Зеленоградск: 10:40, 12:41, 16:43, 21:00, 21:39.
— Обратный путь из Зеленоградска: 10:30, 11:47, 17:50, 21:55, 22:45.
— Дополнительно: из Северного вокзала отправляются составы в 9:46, Южный вокзал — 11:12, 13:13, 14:17, 15:14. Из Зеленоградска обратно следуют электрички в 12:12, 12:29, 14:13, 16:14, 16:33, 17:18.
Выходные дни.
— Дополнительный рейс с Южного вокзала в 14:16, три рейса из Зеленоградска: 12:31, 16:35, 17:20.
Также предусмотрены специальные маршруты по выходным и праздникам между Северным вокзалом и Зеленоградском-2:
— От Северного вокзала: 11:20, 13:21, 15:22, 17:23.
— Из Зеленоградска-2 обратно: 12:10, 14:10, 16:13, 18:07.
Остановка производится только на одной промежуточной станции — Кутузово-Новое.
Маршрут Зеленоградск — Светлогорск.
Рабочие дни.
— Электропоезда отправляются от Зеленоградска-2 до Светлогорска-2 в 14:37, до Пионерского курорта в 16:49.
Обратно: из Светлогорска-1 в 13:31, из Пионерского курорта в 16:14.
Выходные дни.
Отменяются остановки на платформе Сосновка для некоторых рейсов (№ 6847, отправление из Калининграда в 12:16) и (№ 6840, отправление из Зеленоградска в 17:20).
Маршрут Калининград — Светлогорск через Переславское.
Ежедневно: дополнительно вводится два рейса из Светлогорска-2 в 11:14 и 22:40.
— По рабочим дням поезд отправляется с Северного вокзала до Светлогорска-1 в 12:37.
— По выходным рейсом становится состав, отправляемый с Южного вокзала до Светлогорска-2 в 21:06.
Как отмечают в пресс-службе «Калининградской пригородной пассажирской компания», общее количество рейсов летом составит 115 электропоездов.
Ранее «МК в Калининграде» писал, что новый экспериментальный рейс из Калининграда в Нестеров запустили по пятницам.