В России повышение гибкости закона о ГМО ускорит развитие синтетической биологии

«Мы с нетерпением ожидаем того момента, когда мы сможем производить подобные растения в России после внесения всех необходимых изменений в правовые нормы. Мы активно участвуем в этом процессе, работаем с депутатами Госдумы и участвуем в заседаниях рабочих групп. Со стороны Госдумы есть полное понимание по этому вопросу, но пока не завершены все обсуждения вопросов в некоторых других общественных инстанциях. Большинство мы уже успели склонить на свою сторону, и я ожидаю, что в ближайшее время проект будет поддержан», — подытожил Ямпольский.