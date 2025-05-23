В России повышение гибкости закона о ГМО ускорит развитие синтетической биологии

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российские ученые и законодатели сейчас совместно работают над внесением модификаций в правовые нормы, регулирующие разработку и использование генно-модифицированных объектов. Повышение гибкости этих законов необходимо для ускорения развития синтетической биологии в России, сообщил заместитель директора Института биоорганической химии РАН Илья Ямпольский на конференции «Фронтиры прогресса», проходящей на этой неделе в «Сколтехе» (входит в группу ВЭБ.РФ).
«У нас есть несколько интересных проектов, в том числе связанных с картофелем, для внедрения которых в российскую сельскохозяйственную практику главным препятствием пока является закон о ГМО. Несколько лет назад в Госдуму был внесен проект поправок к этому закону, и мы надеемся, что в конечном итоге их обсуждение приведет к тому, что мы перейдем от полного запрета к какому-то разумному регулированию», — отметил ученый.
По словам Ямпольского, его научная команда столкнулась с этими сложностями при разработке и внедрении в коммерческую практику созданной ими прорывной технологии, позволяющей создавать биолюминисцентные растения. Сейчас полученные на ее базе петунии приобрели огромную популярность в США, однако в России подобные цветы не могут промышленно выращиваться из-за особенностей законодательства, регулирующих ГМО.
«Мы с нетерпением ожидаем того момента, когда мы сможем производить подобные растения в России после внесения всех необходимых изменений в правовые нормы. Мы активно участвуем в этом процессе, работаем с депутатами Госдумы и участвуем в заседаниях рабочих групп. Со стороны Госдумы есть полное понимание по этому вопросу, но пока не завершены все обсуждения вопросов в некоторых других общественных инстанциях. Большинство мы уже успели склонить на свою сторону, и я ожидаю, что в ближайшее время проект будет поддержан», — подытожил Ямпольский.