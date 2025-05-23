Удостоверение ветерана боевых действий участникам СВО в 2025 году

В материале рассмотрим, кто может получить удостоверения ветерана боевых действий участника СВО в 2025 году, какие документы для этого потребуются и куда нужно обращаться.
Как выглядит удостоверение ВБД
Удостоверение ВБД представляет собой пластиковую карту, на которой изображены герб, логотипы банка и платежной системы «Мир», фото участника СВО, его имя и фамилия, а также надпись «СВОи». Единый образец удостоверения утвержден правительством РФ.
Кто имеет право на получение удостоверения ветерана боевых действий
Право на получение удостоверения ветерана боевых действий участникам СВО в 2025 году имеют граждане, соответствующие установленным законом критериям. К категории получателей относятся:
- военнослужащие, принимавшие участие в специальной военной операции в составе Вооруженных Сил РФ, Росгвардии, ФСБ и других формирований;
- гражданский персонал ВС РФ;
- добровольцы, заключившие контракт с Министерством обороны и непосредственно участвовавшие в боевых действиях;
- мобилизованные граждане, привлеченные к выполнению задач в ходе СВО.
Как и где получить удостоверение ВБД участнику СВО
Рассмотрим алгоритм получения удостоверения ВБД подробнее.
Контрактнику или мобилизованному
Призванные на службу по контракту бойцы и отправившиеся в зону СВО в ходе мобилизационных мероприятий граждане имеют полное право на получения удостоверения ВБД.
Необходимые документы
Перечень необходимых документов выглядит следующим образом:
- паспорт гражданина РФ;
- военный билет или контракт;
- справка о прохождении службы в зоне СВО;
- документы, подтверждающие участие в боевых действиях (например, наградные листы, характеристики;
- два фото 3×4 см с правым углом.
Порядок оформления
Военнослужащие по контракту получают удостоверение ВБД в беззаявительном порядке через кадровую службу воинской части, а оформляет и направляет документы командир подразделения.
Заявление рассматривается в течение 30 дней с момента подачи всех необходимых документов. После его одобрения удостоверение ВБД выдается в территориальных органах Министерства обороны или через МФЦ.
Гражданскому персоналу
В случае с гражданским персоналом, участвовавшим в специальной военной операции, алгоритм меняется не сильно. Но здесь есть ряд своих нюансов.
Необходимые документы
Потребуются следующие бумаги:
- паспорт гражданина РФ;
- документы, подтверждающие участие в СВО (например, копия контракта, командировочное удостоверение, справка от работодателя);
- фотографии 3×4 см;
Порядок оформления
Согласно сайту Министерства обороны, оформляет и направляет документы в кадровый орган непосредственный начальник или командир трудящегося в зоне СВО. Он же затем передает согласованное удостоверение обратно.
Военнослужащим, уволенным в запас
Алгоритм здесь схож с предыдущим.
Необходимые документы
Перечень необходимых документов выглядит следующим образом:
- паспорт гражданина РФ;
- военный билет или контракт;
- справка о прохождении службы в зоне СВО;
- документы, подтверждающие участие в боевых действиях (например, наградные листы, характеристики;
- два фото 3×4 см с правым углом.
Порядок оформления
Документы в военкомат по месту жительства уволенный в запас должен предоставить самостоятельно. После череды согласований участник СВО сможет забрать готовое удостоверение там же.
Обычно заявление рассматривается в течение 30 дней с момента подачи всех необходимых документов, но сроки могут меняться.
Участникам добровольческих формирований и ЧВК
Вступившие в добровольческие формирования ЛНР и ДНР граждане, а также члены организаций, содействующих выполнению задач ВС РФ в зоне СВО, также имеют право на оформление ВБД.
Необходимые документы
Им необходимо приложить к заявлению:
- паспорт гражданина РФ;
- военный билет или контракт;
- справку о прохождении службы в зоне СВО;
- копию контракта или документы, подтверждающие участие в боевых действиях;
- два фото 3×4 см с правым углом.
Порядок оформления
В данном случае участникам боевых действий нужно обратиться либо в военкомат по месту жительства (в случае с добровольцами), либо в организацию, с которой они подписали контракт (в случае с ЧВК). В остальном порядок оформления не отличается от описанного для контрактников.
Что дает удостоверение ветерана боевых действий участнику СВО
Удостоверение ветерана боевых действий участникам СВО в 2025 году подтверждает статус ветерана и предоставляет право на соответствующие льготы:
- ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) — предоставляется по заявлению, сумма ежегодно индексируется;
- льготы на ЖКУ — 50% скидка на оплату коммунальных услуг;
- налоговые льготы;
- медицинское обслуживание — бесплатное лечение и лекарства по рецептам врачей в государственных учреждениях;
- приоритет при поступлении в вузы — льготы при поступлении на обучение по программам бакалавриата и специалитета;
- оплата проезда — бесплатный проезд на междугороднем транспорте к месту лечения.