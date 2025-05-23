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Удостоверение ветерана боевых действий участникам СВО в 2025 году

Правительство утвердило порядок оформления удостоверений ветерана боевых действий (ВБД) участникам СВО в 2025 году. Документ дает право на ряд социальных льгот и подтверждает участие в спецоперации.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Солдат на СВО
Источник: Александр Река/ТАСС

В материале рассмотрим, кто может получить удостоверения ветерана боевых действий участника СВО в 2025 году, какие документы для этого потребуются и куда нужно обращаться.

Как выглядит удостоверение ВБД

Удостоверение ВБД представляет собой пластиковую карту, на которой изображены герб, логотипы банка и платежной системы «Мир», фото участника СВО, его имя и фамилия, а также надпись «СВОи». Единый образец удостоверения утвержден правительством РФ.

Удостоверение ветерана боевых действий
Источник: Новости Mail

Кто имеет право на получение удостоверения ветерана боевых действий

Право на получение удостоверения ветерана боевых действий участникам СВО в 2025 году имеют граждане, соответствующие установленным законом критериям. К категории получателей относятся:

  • военнослужащие, принимавшие участие в специальной военной операции в составе Вооруженных Сил РФ, Росгвардии, ФСБ и других формирований;
  • гражданский персонал ВС РФ;
  • добровольцы, заключившие контракт с Министерством обороны и непосредственно участвовавшие в боевых действиях;
  • мобилизованные граждане, привлеченные к выполнению задач в ходе СВО.

Как и где получить удостоверение ВБД участнику СВО

Рассмотрим алгоритм получения удостоверения ВБД подробнее.

Контрактнику или мобилизованному

Призванные на службу по контракту бойцы и отправившиеся в зону СВО в ходе мобилизационных мероприятий граждане имеют полное право на получения удостоверения ВБД.

Необходимые документы

Перечень необходимых документов выглядит следующим образом:

  • паспорт гражданина РФ;
  • военный билет или контракт;
  • справка о прохождении службы в зоне СВО;
  • документы, подтверждающие участие в боевых действиях (например, наградные листы, характеристики;
  • два фото 3×4 см с правым углом.

Порядок оформления

Военнослужащие по контракту получают удостоверение ВБД в беззаявительном порядке через кадровую службу воинской части, а оформляет и направляет документы командир подразделения.

Заявление рассматривается в течение 30 дней с момента подачи всех необходимых документов. После его одобрения удостоверение ВБД выдается в территориальных органах Министерства обороны или через МФЦ.

Гражданскому персоналу

В случае с гражданским персоналом, участвовавшим в специальной военной операции, алгоритм меняется не сильно. Но здесь есть ряд своих нюансов.

Необходимые документы

Потребуются следующие бумаги:

  • паспорт гражданина РФ;
  • документы, подтверждающие участие в СВО (например, копия контракта, командировочное удостоверение, справка от работодателя);
  • фотографии 3×4 см;

Порядок оформления

Согласно сайту Министерства обороны, оформляет и направляет документы в кадровый орган непосредственный начальник или командир трудящегося в зоне СВО. Он же затем передает согласованное удостоверение обратно.

Военнослужащим, уволенным в запас

Алгоритм здесь схож с предыдущим.

Необходимые документы

Перечень необходимых документов выглядит следующим образом:

  • паспорт гражданина РФ;
  • военный билет или контракт;
  • справка о прохождении службы в зоне СВО;
  • документы, подтверждающие участие в боевых действиях (например, наградные листы, характеристики;
  • два фото 3×4 см с правым углом.

Порядок оформления

Документы в военкомат по месту жительства уволенный в запас должен предоставить самостоятельно. После череды согласований участник СВО сможет забрать готовое удостоверение там же.

Обычно заявление рассматривается в течение 30 дней с момента подачи всех необходимых документов, но сроки могут меняться.

Участникам добровольческих формирований и ЧВК

Солдат на СВО
Источник: Александр Река/ТАСС

Вступившие в добровольческие формирования ЛНР и ДНР граждане, а также члены организаций, содействующих выполнению задач ВС РФ в зоне СВО, также имеют право на оформление ВБД.

Необходимые документы

Им необходимо приложить к заявлению:

  • паспорт гражданина РФ;
  • военный билет или контракт;
  • справку о прохождении службы в зоне СВО;
  • копию контракта или документы, подтверждающие участие в боевых действиях;
  • два фото 3×4 см с правым углом.

Порядок оформления

В данном случае участникам боевых действий нужно обратиться либо в военкомат по месту жительства (в случае с добровольцами), либо в организацию, с которой они подписали контракт (в случае с ЧВК). В остальном порядок оформления не отличается от описанного для контрактников.

Что дает удостоверение ветерана боевых действий участнику СВО

Удостоверение ветерана боевых действий участникам СВО в 2025 году подтверждает статус ветерана и предоставляет право на соответствующие льготы:

  • ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) — предоставляется по заявлению, сумма ежегодно индексируется;
  • льготы на ЖКУ — 50% скидка на оплату коммунальных услуг;
  • налоговые льготы;
  • медицинское обслуживание — бесплатное лечение и лекарства по рецептам врачей в государственных учреждениях;
  • приоритет при поступлении в вузы — льготы при поступлении на обучение по программам бакалавриата и специалитета;
  • оплата проезда — бесплатный проезд на междугороднем транспорте к месту лечения.