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Самарцам напомнили о необходимости передать показания счетчиков до 25 мая 2025

Коммунальщики напомнили жителям Самары, что 25 мая истекает срок передачи показаний счетчика по горячей воде.

Коммунальщики напомнили жителям Самары, что 25 мая истекает срок передачи показаний счетчика по горячей воде.

Способы передачи данных указаны у каждого абонента в квитанции. Однако, коммунальные службы предупреждают о возможности уловок мошенников.

Они притворяются сотрудниками компании и могут обмануть доверчивых граждан. Будьте бдительны!

Уже в мае коммунальщики начали подготовку к отопительному сезону 25/26. Из-за этого перекрывают улицы, на которых идет ремонт и проверка теплосетей.

Также, некоторые горожане могут столкнуться с отключениями горячей воды.

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