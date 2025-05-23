Самарцам напомнили о необходимости передать показания счетчиков до 25 мая 2025

Коммунальщики напомнили жителям Самары, что 25 мая истекает срок передачи показаний счетчика по горячей воде.
Способы передачи данных указаны у каждого абонента в квитанции. Однако, коммунальные службы предупреждают о возможности уловок мошенников.
Они притворяются сотрудниками компании и могут обмануть доверчивых граждан. Будьте бдительны!
Уже в мае коммунальщики начали подготовку к отопительному сезону 25/26. Из-за этого перекрывают улицы, на которых идет ремонт и проверка теплосетей.
Также, некоторые горожане могут столкнуться с отключениями горячей воды.
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