Глушилки сотовой связи во время ЕГЭ в Татарстане применять не будут

Ранее заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский сообщил ТАСС, что для подавления сигнала сотовой связи во время ЕГЭ в России могут использовать 11,5 тыс. глушилок, чтобы школьники не смогли пользоваться телефонами или микронаушниками для списывания.