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Глушилки сотовой связи во время ЕГЭ в Татарстане применять не будут

Во время проведения ЕГЭ в Татарстане не планируется применять средства для заглушения сигнала сотовой связи. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Минобрнауки Татарстана.

Источник: Коммерсантъ

«В Татарстане приняты все меры, чтобы экзамены прошли в доброжелательной и спокойной обстановке. Также приняты меры безопасности и контроля. Глушилки мы не используем», — отметили в ведомстве.

Ранее заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский сообщил ТАСС, что для подавления сигнала сотовой связи во время ЕГЭ в России могут использовать 11,5 тыс. глушилок, чтобы школьники не смогли пользоваться телефонами или микронаушниками для списывания.

При этом решение об использовании глушилок в каждом регионе будут принимать самостоятельно.