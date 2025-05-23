«Т Плюс» проводит гидравлические испытания для 830 многоквартирных домов Перми

Специалисты Пермского филиала ПАО «Т Плюс» проводят профилактику на сетях отопления и горячего водоснабжения в городе Перми. С 26 мая ремонтные мероприятия начнутся в микрорайонах Владимирский, Рабочий посёлок, Закамск, Авиагородок, Данилиха, Ераничи. Сейчас в работе находятся сети, по которым тепло и горячая вода подаются в 830 многоквартирных домов Перми. В рамках подготовки к зиме энергетики проверят 2056 км коммуникаций.