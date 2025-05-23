«Т Плюс» проводит гидравлические испытания для 830 многоквартирных домов Перми

Специалисты Пермского филиала ПАО «Т Плюс» проводят профилактику на сетях отопления и горячего водоснабжения в городе Перми. С 26 мая ремонтные мероприятия начнутся в микрорайонах Владимирский, Рабочий посёлок, Закамск, Авиагородок, Данилиха, Ераничи. Сейчас в работе находятся сети, по которым тепло и горячая вода подаются в 830 многоквартирных домов Перми. В рамках подготовки к зиме энергетики проверят 2056 км коммуникаций.
Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания».
В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую ваш дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259−39−98.
«Плановые гидравлические испытания тепловых сетей — часть летней подготовки теплосетевой инфраструктуры к зиме. Это ежегодная проверка коммуникаций на плотность и прочность для своевременного выявления и устранения дефектов. О сроках отключений граждан обязаны предупреждать УК и ТСЖ», — отметил заместитель главного инженера по эксплуатации Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Ермакович.
Гидравлические испытания 26.05.2025−30.05.2025.
ул. Б. Хмельницкого, 13а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 35, 36, 37, 39;
ул. Ласьвинская, 18, 22а, 24, 28а, 30а, 32, 56, 56а, 56б, 58, 60, 60а, 62, 62а, 64а;
ул. Автозаводская, 25, 25а, 26, 26а, 27а, 27, 27/1, 27/2, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 32а, 34, 34а, 37;
ул. Астраханская, 3, 5;
ул. Закамская, 20, 22, 24, 24а, 26, 32, 35а, 36, 38;
ул. Кировоградская, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49;
ул. Магистральная, 10, 12а, 12б, 14, 14а, 16, 20, 22;
ул. Маршала Рыбалко, 25, 27, 27а, 28, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35;
ул. Адмирала Нахимова, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 23, 23а, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37;
ул. А. Невского, 25, 26, 27, 28, 30, 32.
Гидравлические испытания 26.05.2025−09.06.2025.
ул. Коломенская, 3, 4, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 24а, 26, 30, 32, 34, 49, 49а, 51;
ул. Загарьинская, 3, 6;
ул. Пихтовая, 2, 4, 8, 10, 14, 14а, 18, 19, 20, 24, 24а, 26, 28, 28а, 29, 30, 30а, 30а/1, 31, 32, 34, 36, 36а, 37, 38, 38а, 40, 40а, 42;
ул. Косьвинская, 7, 9, 11, 11а, 11/1, 13;
ул. Козьмы Минина, 1а, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11а, 12;
ул. Ординская, 8, 10а;
ул. Краснополянская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 20а, 21, 24, 26, 27, 28, 29/5угл., 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40;
ул. Серпуховская, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 11а, 15, 17, 19, 19/2а;
ул. Полазненская, 26;
ул. Лиственная, 2;
ул. Кустовая, 1, 2, 3, 5, 7;
ул. Героев Хасана, 89, 91, 91а, 93, 93а, 95, 97, 97а, 105/1, 105/7, 105/19, 105/21, 105/28, 105/43, 105/44, 105/72, 105/73, 105/74, 105/115, 105/115 к. 3, 107а, 107в;
ул. Нейвинская, 1, 9, 10, 10а, 11, 12, 14;
Ашапский переулок, 4;
л. Бригадирская, 1, 2, 8, 9, 14, 20, 26, 26а;
проспект Комсомольский, 14, 15 В, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 24;
ул. В. Ленина, 23, 25, 25а, 27, 27а, 31, 27, 27а, 39, 45, 47, 49, 49а, 51;
ул. Газеты «Звезда», 3, 3а, 5, 8, 9, 12, 12а, 13а, 14, 18;
ул. Петропавловская, 17, 19, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 28а, 28б, 29, 30, 30а, 30б, 35, 37, 38, 39, 39а, 40, 46, 51, 54, 55, 55а, 56, 57;
ул. Советская, 21, 22, 24а, 25, 26, 26а, 28, 28а, 29, 29/1, 32, 33, 36, 39, 39а, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 63, 65а;
ул. Монастырская, 11, 11б, 15, 15а, 21, 23, 23а, 25, 27, 41;
ул. Сибирская, 1, 2, 4, 4а, 5, 5а, 7а, 9, 9а, 11;
переулок Тополевый, 5, 10;
ул. В. Куйбышева, 10, 10а, 14;
ул. 25-го Октября, 1, 1а, 3, 4, 5;
ул. М. Горького, 5;
ул. Чердынская, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18а;
ул. Камышловская, 21;
ул. Норильская, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13/1, 15;
ул. Архитектора Свиязева, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 12/1;
ул. И. Сусанина, 4, 5, 6, 9;
ул. А. Карпинского, 99 г, 101, 101а, 103, 107, 109, 109а, 118, 120/1.
Гидравлические испытания 27.05.2025−10.06.2025.
ул. Н. Добролюбова, 1, 2а, 4, 4а, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
ул. Дружбы, 7, 9, 11, 13;
ул. А. Макаренко, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 28, 28/3;
ул. П. Лумумбы, 2;
ул. Техническая, 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 7;
ул. И. Тургенева, 6, 8, 10, 16, 17, 18/1, 18/2, 18/3, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 35а, 35б, 37, 39, 41;
ул. С. Халтурина, 2, 4, 6, 8, 8а/1, 10, 12, 14, 16;
ул. КИМ, 17, 19, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 60, 60б, 61, 63, 64, 69, 74, 75, 77, 78, 78а, 81;
ул. В. Лебедева, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 25, 25а, 25б, 26, 28, 32, 33, 34, 34а, 38, 40а, 40, 42, 44, 44а, 46, 48;
ул. Металлистов, 5, 8, 9, 15, 18, 19, 21;
ул. Инженерная, 3, 3а, 4, 6, 6а, 10, 12, 14, 15, 17, 17а, 17б, 36;
ул. К. Циолковского, 4, 4б, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 23;
ул. Н. Быстрых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 17;
ул. А. Чехова, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
ул. Уральская, 69, 69/1, 74, 75, 76, 76а, 77, 78, 78а, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 91, 93, 95, 101, 103, 105, 108, 109, 111, 113;
ул. Хрустальная, 5, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 11, 12, 12а, 28а, 28, 30, 32, 34;
ул. Морская, 6;
ул. Индустриализации, 3, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 22;
ул. А. Барбюса, 60;
ул. Работницы, 3а;
ул. Авиационная, 5, 51;
ул. В. Фигнер, 1, 2, 3, 5, 5а, 6;
ул. Металлургов, 10;
ул. Р. Землячки, 8;
ул. Б. Вагановых, 3;
ул. Н. Крупской, 25;
ул. Г. Овчинникова, 11, 15, 15а, 17, 18, 19, 21, 29а, 29б, 33а, 35а;
ул. Челюскинцев, 2а, 2б, 4, 7;
ул. Связистов, 11, 11а, 18, 20, 22, 24, 26, 57;
шоссе Космонавтов, 49, 51, 53, 55, 55а, 57;
ул. Кисловодская, 12, 15;
ул. А. Мильчакова, 4, 6, 10, 14, 18.
Гидравлические испытания 28.05.2025−11.06.2025.
ул. 9 Мая, 11, 13, 15;
ул. Комбайнеров, 39, 39б;
ул. Космонавта Беляева, 8;
ул. Мира, 11, 24, 26, 28, 30, 39, 45а, 45б;
ул. А. Семченко, 6;
ул. Советской армии, 30.
Гидравлические испытания 29.05.2025−12.06.2025.
ул. Н. Баумана, 16, 17, 22, 24, 24а, 27, 29, 29а, 31, 33;
ул. Братьев Игнатовых, 3, 7, 9, 11, 13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 21а;
шоссе Космонавтов, 137, 141;
ул. Мира, 70б, 74, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а.